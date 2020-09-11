РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. Водозаборный узел на улице Парковой в селе Новый Милет подмосковной Балашихи открыли после реконструкции, в его модернизацию вложили почти 12 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Официальный старт работе ВЗУ, который обслуживает более 4 тысяч жителей, дали в пятницу директор МУП «Балашихинский водоканал» Николай Говричев и генеральный директор ООО «Балашихинский водоканал» Сергей Степашин. Поводом для масштабной реконструкции стала необходимость повысить качество водопроводной воды в домах.

«На ВЗУ выполнена реконструкция подводящих и отводящих сетей, смонтирована канализация, установлена насосная станция», - сказал Говричев.

ВЗУ в селе Новый Милет также оборудовали станцией обезжелезивания. Это последний объект водоснабжения в Балашихе, который нуждался в такой установке.

По словам Степашина, больше в основных источниках водоснабжения Балашихи железа нет. Качество воды изменилось в лучшую сторону.

«В данный момент показатель железа в ней ниже порога определения, то есть из кранов жителей течет максимально чистая вода. Это достигается с помощью аэрации и фильтрации», - подчеркнул Степашин.

В модернизацию ВЗУ вложили почти 12 миллионов рублей. Это средства городского бюджета и Балашихинского водоканала.

Всего за последние 3 года в Балашихе модернизировали 9 станций. Усовершенствование систем водоснабжения в округе продолжится.