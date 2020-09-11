РИАМО - 11 сен. Восемнадцатилетнему жителю Москвы предъявили обвинение за покушение на изнасилование двух маленьких девочек на востоке столицы, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Известно, что 9 сентября молодой человек увидел на улице маленькую девочку и проследовал за ней в подъезд жилого дома на востоке Москвы, где совершил на нее нападение и попытался изнасиловать.

«Спустя непродолжительное время, молодой человек совершил аналогичное нападение на другую девочку в соседнем районе округа», - рассказала Иванова.

Однако довести до конца свой умысел он не смог, дети оказывали активное сопротивление и начинали громко кричать.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.