РИАМО - 11 сен. Ольга Егорова, которая 20 лет занимала должность председателя Мосгорсуда, подала в отставку, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — отмечается в материале.

Ее заявление ВККС рассмотрит 22 сентября.

Егорова родилась в 1955 году, является профессором кафедры юридических наук Российского государственного университета правосудия. С 2000 года она занимает пост главы Мосгорсуда.

Ранее комиссия при президенте РФ по судейским кадрам поддержала кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на пост председателям Мосгорсуда. Главу Мосгорсуда назначает президент России на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ, если кандидатуру одобрит ВККС.​