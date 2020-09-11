РИАМО - 11 сен. 942 жителя Москвы могут оштрафовать за то, что они в течение трех дней после поездок в другую страну не загрузили результаты тестов на коронавирус на портал Госуслуг, сообщает оперативный штаб столицы.

«С 1 августа 2020 года за границей побывало более 100 тысяч москвичей. При сверке анкет установлено, что около 1% граждан не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета», - говорится в сообщении.

После прилета из другой страны, теперь нужно заполнять анкету на борту воздушного судна до прибытия в Россию. Затем пассажир сдает ПЦР-тест на коронавирус.

«Сейчас управление Роспотребнадзора ведет административное производство в отношении 942 граждан, направлено 578 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составлено 364 протокола. <...> Административные материалы направлены в районные суды», - говорится в сообщении.

Невыполнение повлечет наложение штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. Если же это повлекло вред здоровью другого человека от 150 до 300 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

11 СЕНТЯБРЯ

- В Москве могут оштрафовать 942 человека из‑за несдачи теста на Covid‑19 после путешествия. Результат теста нужно загрузить на сайт Госуслуг в течение трех дней.

- Массовые случаи нарушения противоэпидемических норм выявили в аэропортах России. У пассажиров, летного и кабинного экипажей нет средств индивидуальной защиты. Профилактическая уборка в аэропортах проводится не в полном объеме. Часть входов в здания аэровокзалов не оборудована бесконтактными термометрами, а при посадке на борт самолета не у всех измеряют температуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.