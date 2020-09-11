РИАМО – 11 сен. В Совете Федерации предложили разрешить продавать алкоголь на верандах летних кафе, законопроект отправили на отзыв в правительство, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам главы комитета Совета Федерации по экономполитике Андрея Кутепова, нынешние нормы не дают возможность продажи алкоголя при оказании услуг в современных предприятиях общественного питания.

«Речь идет о сезонных (летних) кафе, которые примыкают к стационарным предприятиям общественного питания», - говорится в сообщении.

Кутепов уточнил, что услуги общественного питания с использованием сезонных объектов общественного питания, в том числе выносных столиков, не относятся к залу обслуживания.

Сейчас, по закону, продажа алкоголя вне стационарного зала не урегулирована.​