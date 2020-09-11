РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. Глава Балашихи Сергей Юров и руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина обсудили вопросы работы управляющей компании, аварийно-диспетчерской службы, вывоза мусора и начисления коммунальных платежей с жителями микрорайона Заря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча прошла в КДЦ «Заря». В ней также приняли участие ветераны, коммунальные службы, руководство обслуживающей организации, депутаты городского совета, директор предприятия «Балашихинский водоканал» Николай Говричев.

Ранее от жителей поступали обращения по работе УК «Зет Сервис», которой поручили в течении месяца устранить недочеты, и по содержанию жилищного фонда.

«Встреча прошла очень позитивно. Видим результаты положительные. И ремонт был произведен в многоквартирных домах, и навели порядок вокруг домов, и самое главное, что есть порядок в расчетах МосОблЕИРЦ, поскольку нам ответили жители, что вопросов нет, в рабочем порядке все решается, офис дополнительный открыли», - сказала Федина.

Она добавила, что большинство поручений, которые им были даны жителями, выполнены, часть их находится на контроле.

После собрания его участники осмотрели выполнение работ в доме № 4 по улице Молодежной. В августе Федина и Юров проверили его содержание. От жильцов поступали обращения на состояние кровли, подъездов, инженерных коммуникаций.

Председатель совета дома Владимир Яцук поблагодарил всех, кто принимал участие в текущем ремонте дома.

«Все видят, что сделано и как сделано. Объем работ – 35 наименований. И сделано это в кратчайшие сроки»,- подчеркнул Яцук.

В многоквартирном доме заменили участки центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения. Также был произведен ремонт подъездов, восстановлена кровля, выполнены работы по подготовке к отопительному сезону.