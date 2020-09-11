РИАМО - 11 сен. Жилые комплексы «Митино Дальнее» и «Акваполис» в Солнечногорске и ЖК «Восточный берег» и «Единый стандарт» в Одинцовском округе вошли в реестр Фонда дольщиков Подмосковья, а это более 1,2 тысячи дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального фонда.

Этой осенью ЖК «Митино Дальнее» и ЖК «Акваполис» должны пройти через процедуру Наблюдательного совета федерального Фонда дольщиков, где и будет принято решение о завершении строительства или выплате компенсаций. Детально ситуацию по каждому объекту обсудили в рамках выездного совещания директор Фонда дольщиков региона Виталий Донченко с представителями муниципальных округов.

«Строительство малоэтажного жилого комплекса ЖК «Акваполис» прекратилось еще в 2017 году, с этого времени более 200 граждан ждут свои квартиры. Застройщик ООО «ЦСТ-Гермес», который обещал построить 15 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в рамках проекта, сумел довести строительную готовность только до 30%», - говорится в сообщении.

Застройщик ООО «Даналит» в рамках проекта ЖК «Митино Дальнее» должен был возвести 18 домов и сдать 40 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Средняя строительная готовность по объекту 50%. У этого комплекса более 700 обманутых дольщиков.

«В ЖК «Митино Дальнее» сложилась двоякая ситуация: с одной стороны, у нас четыре практически готовых корпуса, остальные же в низкой степени готовности. Вся документация по объекту у нас есть, и конкурсный управляющий уже предоставил ее в федеральный фонд. С ЖК «Акваполис» ситуация немного сложнее, мы еще в процессе подготовки решения и документов», - отметил Донченко.

Еще два объекта и практически 200 пострадавших граждан вошли в реестр Фонда дольщиков Подмосковья в Одинцовском городском округе. Речь идет о ЖК «Восточный берег» в Звенигороде и ЖК «Единый стандарт» в Одинцове.

В первом случае свои квартиры ждут 70 человек, во втором – более 150 человек.

Рассмотрение данных объектов в Одинцовском городском округе также ожидается осенью на Наблюдательном совете федерального фонда.