РИАМО - 11 сен. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство семи жилых корпусов на улице Салтыковской, возведение объектов пройдет в два этапа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В первом и третьем 12-этажных корпусах запланировано размещение 143 и 132 квартир, во втором и четвертом 22-этажных корпусах предусмотрено по 210 квартир в каждом из жилых зданий, а в 24-этажных пятом, шестом и седьмом корпусах появятся по 276 квартир различной площади и конфигурации.

«На первых этажах зданий запланировано размещение помещений общественного назначения. Строительство домов будет осуществляться в два этапа», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта предполагается внутренняя отделка квартир. На первом этаже первого корпуса разместится объединенная диспетчерская служба.

Вокруг домов обустроят открытие парковки, установят также детские и спортивные площадки, оборудуют места для отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны, посадят кустарники и деревья.