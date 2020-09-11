РИАМО - 11 сен. Жительница Москвы 1936 года рождения обратилась в полицию после того, как злоумышленницы под видом социальных работниц похитили у нее более 1,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 9 сентября. В квартиру к пенсионерке пришли женщины и представились соцработницами.

«Путем свободного доступа совершили кражу 160 тысяч рублей и 13 тысяч долларов. Затем скрылись», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил свыше 1,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.