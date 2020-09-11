РИАМО - 11 сен. Средняя продолжительность стоянки на платных парковках для грузовиков составляет 20-22 минуты, на таких парковках нельзя оставлять легковые машины, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Всего в городе есть около 40 таких парковочных мест. Чаще всего они находятся рядом с крупными магазинами и торговыми центрами — там удобнее всего погружать и разгружать товар», - говорится в сообщении.

Парковки оборудованы специальными знаками. Там нельзя оставлять легковые автомобили.

Парковочные места для грузовых автомобилей можно посмотреть сайте департамента и в мобильном приложении «Парковки Москвы». С вопросами можно обращаться по телефонам 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.