РИАМО - 11 сен. Каршеринг в столице работает уже пять лет, за это время сервисами по аренде автомобилей воспользовались более 110 миллионов раз, в день на одну машину приходится 6,5 поездок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать каршеринг в столице. Мы анализировали опыт разных стран мира и сделали московский каршеринг лучше, чем везде, - удобнее и доступнее», - говорится в сообщении.

Каршеринг в городе заработал с 10 сентября 2015 года. Этот сервис стал лидером в мире по числу машин, количеству активных пользователей и поездок на одном авто.

В Москве работают шесть операторов каршеринга. С запуска сервиса машины арендовали более 110 миллионов раз. На одно авто приходится 6,5 поездок в день. Средняя продолжительность поездки составляет 33 минуты. Водители проезжают за раз в среднем 12 километров.

В день на автомобилях каршеринга совершают около 140 тысяч поездок.