РИАМО - 11 сен. На проспекте Андропова, 9, столкнулись автомобиль и автобус маршрута 901, пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В городском транспорте незначительные травмы получили два пассажира и обратились за медицинской помощью», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария случилась при перестроении автомобиля.

Детали уточняются.