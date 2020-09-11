РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. В подмосковном Подольске процедура голосования на дому на выборах в совет депутатов проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, члены выездной комиссии выезжают к гражданам в масках, перчатках и с санитайзерами, сообщается на сайте администрации округа.

Жители Подольска могут проголосовать за кандидатов в совет депутатов на дому, данная услуга доступна для тех, кто не может самостоятельно посетить избирательный участок по уважительным причинам. К ним относятся инвалидность, неудовлетворительное состояние здоровья, необходимость ухода за тяжело больными. Основной датой проведения голосования определено 13 сентября, в этот день избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

«Процедура голосования на дому проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. А технология многодневного голосования позволяет равномерно распределить нагрузку на членов избиркомов. В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой в стране члены комиссии выезжают к гражданам с соблюдением всех санитарных норм, прописанных Роспотребнадзором – в масках, перчатках и с санитайзерами», - говорится в сообщении.

Выездная комиссия состоит из трех человек. Они объясняют, что и как нужно заполнить, ожидают, пока граждане сделают свой выбор и опустят бюллетень в переносную урну для голосования.

Всего в Подольск сформировали 139 избирательных участков и участковых избирательных комиссий, и две комиссии — в местах временного пребывания избирателей.