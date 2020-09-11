РИАМО - 11 сен. Явка на онлайн-голосовании в рамках муниципальных выборов в Москве по итогам двух дней может превысить 90%, сообщил в пятницу руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Алексей Венедиктов.

В пятницу стартовало электронное голосование в рамках выборов депутатов столичных муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, проголосовать онлайн можно до 20 часов 12 сентября. Всего в двух округах насчитывается порядка 69 тысяч избирателей, желание проголосовать в онлайн-формате изъявили около 5 тысяч человек.

«Электронное голосование в Москве уже превратилось в банальность. Очень активно голосуют те, кто записался на электронное голосование. Такой явки на середину первого дня мы еще не видели - уже (проголосовали – ред.) 64% из тех, кто записался. Мы рассчитываем, что мы пройдем планку за 90% за два дня», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что голосование проходит штатно. Атак на платформу электронного голосования не зафиксировано.