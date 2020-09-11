РИАМО - 11 сен. По факту инцидента в квартире жилого дома в центре Москвы проводится доследственная проверка, там обрушился потолок, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Днем 11 сентября в ходе ремонта кровли жилого дома, расположенного в Печатниковом переулке города Москвы, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия», - сказала Иванова.

Женщина и мужчина, которые проживают в квартире, серьезных травм не получили. Их осмотрели врачи.

Следователи проводят проверочные мероприятия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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