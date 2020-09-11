РИАМО - 11 сен. Электронное голосование в рамках дополнительных выборов в советы депутатов муниципальных округов Москвы проходит в штатном режиме, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

На портале mos.ru в пятницу началось электронное голосование в рамках выборов депутатов столичных муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, проголосовать онлайн можно до 20 часов 12 сентября. Всего в двух округах насчитывается порядка 69 тысяч избирателей. Желание проголосовать электронно изъявили около 5 тысяч человек.

«Электронное голосование идет штатно. Становится обыденным и привычным делом», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что более 72% из заявившихся на онлайн-голосование уже голосовали в таком формате на выборах по поправкам к Конституции.

«Всего четыре мандата разыгрывается на всю Москву. Обычно не очень большая явка. На предыдущих выборах в этих районах явка была 12,5%. Электронное голосование сейчас - это 7%, то есть практически это больше половины тех, кто может прийти на выборы. Таким образом, голосование электронное решит вопрос депутатских мандатов. Если, кончено, кандидаты не мобилизуют свой электорат», - отметил Венедиктов.

При этом, по его словам, эффективно работает единый список избирателя.

«Девять человек, которые записались на электронное голосование, проголосовали досрочно в бумажном виде <...> и они были вычеркнуты из списка электронного избирателя. Второй раз проголосовать нельзя», - заключил Венедиктов.