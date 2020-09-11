РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 сен. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин будет оказывать поддержку бизнес-леди при необходимости, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

На территории КСК «Белая Дача» прошел завтрак главы с ведущими бизнес-леди Котельников.На встрече Жигалкин пообещал девушкам оказывать помощь, если это будет необходимо, ведь женщинам вдвойне сложнее заниматься бизнесом, потому что приходится лавировать между семьей и бизнесом, успевая все.

«Многими важнейшими процессами в Котельниках занимаются наши прекрасные женщины, я благодарен каждой из них за труд, полное погружение в сферу своей деятельности» - сказал Сергей Жигалкин.

Женское бизнес-сообщество в Котельниках отличается большими заслугами своих участниц: индивидуальный предприниматель Элина Розанова стала первой в городе, получившей субсидию по губернаторской программе на открытие Центра молодежного инновационного творчества.