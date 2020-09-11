РИАМО - 11 сен. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех отказаться от пьянства, которое разжигает в человеке различные страсти, сообщает Газета.ru.

В пятницу в России отмечается День трезвости. Впервые его провели по инициативе священнослужителей в 1913 году. Праздничная дата приходится на день усекновения главы святого Иоанна Крестителя, которого убили во время пьяного пира по приказу царя Ирода.

«Если бы царь Ирод воздержался от чрезмерного винопития, разжегшего в нем гордыню и другие страсти, то, возможно, он одумался бы и не отдал бы приказ отсечь голову святому Иоанну, которого сам почитал как праведника», — сказал глава РПЦ.

Патриарх добавил, что пьяные люди часто совершают непоправимые грехи. Также он напомнил слова апостола Павла о том, что «упивание» вином приводит к распутству.​