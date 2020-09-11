РИАМО - 11 сен. Маргарита Грачева, которая перебралась жить из подмосковного Серпухова в Санкт-Петербург, рассказала подписчикам в Instagram трогательную историю знакомства со своим будущим мужем.

Искалеченная предыдущим супругом Дмитрием девушка вступила в новый брак год назад. Рассказать о своем счастливом замужестве Маргарита решила только спустя время.

«Примерно 2,5 года назад Макс написал мне в ВК и я неожиданно заметила его сообщение. На тот момент у меня уже было 10 тысяч подписчиков и я редко смотрела заявки в друзья, но тут реально судьба. Я зашла и среди кучи заявок увидела его, с каким-то ненавязчивым текстом: «Привет, у тебя крутой протез и он тебе очень идет. Как будешь в Питере, рад буду познакомиться. Обижать и приставать не буду!» - поведала Маргарита.

По ее словам, в тот момент она как раз находилась на реабилитации в Санкт-Петербурге. В городе на Неве и произошла первая встреча будущих супругов, за которой последовало дружеское общение, переписки и звонки.

Как отметила девушка, именно первое свидание стало ключевым моментом в ее отношениях с будущим мужем.

Трагедия в жизни Маргариты Грачевой произошла в декабре 2017 года. Тогда ревнивый супруг отрубил ей обе руки. Одну из кистей удалось спасти, вместо второй девушке установили бионический протез. Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима. Пострадавшая от рук домашнего тирана Маргарита смогла вернуться к нормальной жизни.