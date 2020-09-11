РИАМО - 11 сен. Третий год подряд московскими почтовиками из Молодежного совета «Почты России» проводится благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу», в рамках которой оказывается поддержка бездомным животным в приютах, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

В этом году помощь окажут приютам «Зоорассвет» и «Красная сосна». Накануне Всемирного дня защиты животных они получат медицинские расходные материалы, сухие, консервированные и лечебные корма, поводки, ошейники, подстилки, расчески-пуходерки и игрушки.

«Мы надеемся, что сможем помочь четвероногим друзьям обрести свой дом. Наш проект - отличная возможность помочь животным из приютов, передать им необходимые вещи и корма. Люди в свою очередь всегда стремятся проявлять лучшие человеческие качества - доброту и милосердие», - рассказала лидер проекта Екатерина Шарафетдинова.

На корпоративном сайте и в социальных сетях Молодежного совета «Почты России» опубликованы фотографии и истории кошек и собак. В приюте «Красная сосна» проживают 350 собак, а в «Зоорассвете» чуть больше 200 кошек и 400 собак.