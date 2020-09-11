РИАМО - 11 сен. За минувшие сутки 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в городском округе Красногорск, всего в Подмосковье выявили 175 случаев Covid-19, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.
По 15 новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Домодедове и Пушкинском округе, по 13 – в Коломенском и Ленинском округах, 7 – в Воскресенске, по шесть – в Люберцах и Одинцовском округе. По пять случаев коронавируса выявили в Балашихе, Дубне, Шатуре и Раменском городском округе.
Также по четыре случая заражения за сутки выявили в Королеве, Лобне, Лыткарине, Мытищах, Подольске, Реутове, Рузском и Сергиево-Посадском округах. Три случая заражения Covid-19 выявили в Клину. По два случая инфицирования выявлено за сутки в Зарайске, Наро-Фоминске, Ступине, Щелкове, Электрогорске, а также Электростали.
Кроме этого, по одному зараженному коронавирусом за сутки выявили в Богородском, Волоколамском и Талдомском городских округах, Долгопрудном, Жуковском, Ивантеевке, Истре, Луховицах, Озерах, Павловском Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Химках и Рошале, входящем в городской округ Шатура.
В 22 округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Так, случаи Covid-19 не выявлены в Бронницах, Власихе, Дзержинском, Дмитровском, Можайском, Орехово-Зуевском округах, а также в Егорьевске, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шаховской.
За все время пандемии в Подмосковье выявлено 70 008 случаев заражения коронавирусом. Скончались 1 237 человек. Выздоровели и выписались 53 090 человек.
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11 СЕНТЯБРЯ
- В Москве могут оштрафовать 942 человека из‑за несдачи теста на Covid‑19 после путешествия. Результат теста нужно загрузить на сайт Госуслуг в течение трех дней.
- Массовые случаи нарушения противоэпидемических норм выявили в аэропортах России. У пассажиров, летного и кабинного экипажей нет средств индивидуальной защиты. Профилактическая уборка в аэропортах проводится не в полном объеме. Часть входов в здания аэровокзалов не оборудована бесконтактными термометрами, а при посадке на борт самолета не у всех измеряют температуру.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.
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