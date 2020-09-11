РИАМО - 11 сен. Явка на онлайн-голосовании на дополнительных выборах депутатов советов депутатов в муниципальных округах Москвы на 14:00 превысила 63%, соответствующая информация размещена на табло в Общественном штабе по контролю и наблюдению за дополнительными выборами.

В пятницу началось электронное голосование в рамках выборов депутатов столичных муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, проголосовать онлайн можно до 20 часов 12 сентября.

«Зарегистрировано 4853 избирателя, выдан 3091 бюллетень. Принято 2977 бюллетеней. Явка составляет 63,69%», - говорится в сообщении на табло.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут только те горожане, которые заблаговременно прошли соответствующую регистрацию.

В рамках дополнительных выборов в Москве в каждом округе изберут двух депутатов.