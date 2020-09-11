РИАМО - 11 сен. Москвичи могут сделать прививку от гриппа не только в будние дни, но и выходные, для этого в городе работают более 450 точек, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«В городе работают более 450 точек, где можно сделать прививку. Это взрослые и детские поликлиники, мобильные пункты у станций метро, Московского центрального кольца, железнодорожных станций, в центрах госуслуг «Мои Документы». Для удобства жителей столицы, пункты вакцинации работают ежедневно», — отмечается в материале.

Поликлиники для взрослых работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 16:00.

В четырех офисах «Мои документы» ежедневно работают мобильные бригады: в центрах госуслуг «Арбат» и «Марьино» – с 8:00 до 20:00, во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО – с 10:00 до 22:00.

Детские поликлиники ведут прием граждан с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и по субботам с 9:00 до 15:00.

Из-за большой востребованности для москвичей открыли дополнительно 10 мобильных пунктов, теперь их в Москве - 54. Чтобы пройти вакцинацию, нужен только паспорт. Перед прививкой граждан осматривают врачи, после вакцинации горожанам выдают сертификат.

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