РИАМО - 11 сен. В столице в южной части ЗИЛа возведут мост через Москву-реку и построят улично-дорожную сеть, а также благоустроят и озеленят территории, проектная документация объекта уже согласована, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что благодаря проектам реорганизации промзоны ЗИЛа, эта территория становится более комфортной и полезной для горожан. Реализуется не только строительство социальных, спортивных объектов и жилой инфраструктуры, но и организация территории, и строительство улично-дорожной сети», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Так, недавно был утвержден проект строительства проектируемого проезда № 4062 с двусторонним движением, по две полосы в каждом направлении. Также запланировано устройство дополнительной полосы движения для организации левого поворота и обустройство в заездных карманах остановок общественного транспорта и посадочных площадок с павильонами ожидания.

Кроме того, по проекту создадут площадку для разворота автомобилей, а также площадки для подъезда к блочно-распределительному пункту и насосной станции автоматической противогололедной системы.

Мост будет расположен на участке Симоновской набережной, он соединит два проектируемых проезда. Длина сооружения составит свыше 400 метров. На мосту установят светильники, указатели высоты подмостового габарита, оси судового хода, береговые знаки.

Строительство пройдет в несколько этапов с занятием проезжей части, при каждом этапе сохранится двустороннее движение.

Для пешеходов по проекту предусмотрены тротуары, а также наземные пешеходные переходы. Тротуары будут обустроены для маломобильных групп граждан.

«Предусматривается установка дорожных знаков, ограждений, информационных дорожных указателей и нанесение дорожной разметки термопластиком. Также будет сформирована автоматизированная система управления дорожным движением: установят четыре поворотные видеокамеры, детекторы транспорта и комплекс фотовидеофиксации нарушений и создадут два новых светофорных объекта», — добавил Леонов.

В рамках озеленения территорий высадят почти две тысячи деревьев и кустарников, а также организуют посевные и рулонные газоны.