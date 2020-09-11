РИАМО - 11 сен. Режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин выложил в Instagram видео с последними съемками актера Бориса Клюева, который сыграл в ситкоме одну из главных ролей, сообщает Газета.ru.

«Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня», — написал Жигалкин.

Актер Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет после долгой болезни.

На протяжении нескольких десятилетий Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. Он играл в спектаклях по мотивам произведений Островского, Пушкина, Лермонтова. Клюев также снялся во многих фильмах. В последние годы артист пережил новую волну популярности после роли в телесериале «Воронины».​