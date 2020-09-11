Фотосессия – отличное средство от осенней хандры и уныния. Кроме позирования на фоне золотого клена, московские фотографы могут предложить клиентам еще массу вариантов, чтобы осенний фотосет-2020 получился незабываемым. Сейчас в тренде съемки на старых дачах, на природе, по-прежнему популярны фотопрогулки по центру Москвы и подмосковным усадьбам. Обозреватель РИАМО поговорила с фотографами из Москвы и Подмосковья и собрала пять «кейсов» идеальной осенней фотосессии.

Дачная фотосессия

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Дача стала своего рода символом лета-2020 и главным местом отдыха москвичей, где они пережили самоизоляцию и провели отпуск. К тому же загородные участки оказались отличным местом для проведения фотосессий. Если собственного фактурного домика на природе у вас нет, это не беда – летом в Подмосковье стали появляться локации, которые можно арендовать для съемок.

«Дачная тема уже второй год в моде. Особенно любят дачи «со старьишком», как мы это называем – это могут быть вещички с барахолки или вещи вашей бабушки», – рассказывает основатель проекта «Зеленая дача» в Малаховке Дарья Макарова. На своем участке в шесть соток она организовала фотозону с множеством локаций – здесь есть и небольшой зеленый домик с террасой, большой комнатой и кухней, и уличные площадки для съемок. Особенно любят фотографы и модели зону с ванной, которую хозяйка расположила прямо в дачном домике. По словам Дарьи, специально для осенних фотосессий в домике появился сезонный декор, а на улице – фотозона с тыквами.

Образ

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«Все гениальное – просто: спокойные оттенки. Шляпа и шарф – идеально!» – такой совет по созданию осеннего образа дает хозяйка дачи и фотограф Дарья Макарова своим клиентам. Прекрасно будут смотреться в кадре уютные свитера все тех же спокойных оттенков – серого, белого, бежевого, коричневого.

«Если вы фотографируетесь в фотозоне с тыквами, не нужно одеваться в цвет тыквы, тогда фото будут слишком яркими», – добавляет хозяйка дачной фотозоны. Кроме того, она советует внимательнее отнестись к сочетанию предметов одежды – подумать, как тот же клетчатый шарф будет сочетаться с бежевым свитером.

Аксессуары

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В дачных фотосессиях важны эмоции. «Вы не просто позируете, а что-то делаете. Не просто сидите у костра, а жарите на шпажках маршмеллоу, пьете глинтвейн», – подсказывает фотограф. Поэтому она рекомендует тщательно продумать аксессуары для дачной фотосессии.

«Стол и кухня – это всегда выигрышная тема, в любое время года», – рассказывает Дарья. Можно имитировать готовку – взять с собой муку и яйца. Для антуража осенней фотоссесии хорошо подойдут пирог, кексы, яблоки, глинтвейн либо чай в термосе.

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Фотосессия на природе

Фотосессия на природе – нестареющая классика, актуальная во все времена и сезоны. «Главная фишка фотосессий на природе – в их уникальности. Вы можете застать какой-нибудь необычный закат, сочную радугу, цветение каких-то необыкновенных цветов. Такие фотографии будут только у вас. На следующий день и погода будет другая, и цветы отцветут, и листья опадут или поменяют цвет», – рассказывает московский фотограф Мария Каспер.

Осень, по ее словам, для съемок хороша тем, что все в природе меняется очень быстро.

«Можно успеть снять фото в воде – залезть в реку и «поиграть в прерафаэлитов». В прошлом году в конце сентября мы еще «купались». Середина октября – это уже рыжие краски, быстро опадающие листья. Ноябрь – более графичный: листья опали, остались только ветки. Все становится графичным серо-черно-белым», – делится наблюдениями Мария.

Места

Выбор места съемки будут зависеть от того, чего хочется клиенту. «Когда ко мне приходят с запросом, например, «пикник на природе», я говорю – в Подмосковье под Коломной есть очень крутые холмы, Перевицкий Торжок. Давайте там снимем ваш пикник!» – рассказывает фотограф. Поэтому поиск места – это или какие-то личные находки фотографа или модели, или «сохраненки» из «Инстаграма».

«Но прежде всего нужна идея: будет это поле со стогами сена или роскошный лиственный лес, живописный водоем или что-то еще», – заключает она.

Образ

«На мой взгляд, самое главное – это одежда без принтов и каких-нибудь Микки-Маусов», – советует Мария Каспер. По ее мнению, в создании образа не нужно использовать много цветов – в идеале достаточно двух-трех. «Обычно я отсматриваю гардероб клиентов и выбираю, что нужно. Подбираю что-то под локацию или что-то универсальное – из того, что есть», – отмечает фотограф.

Фотосессии бывают разные – кому-то нужны портреты, а кому-то хочется чего-то необычного.

«На прошлую съемку мы искали зеркало, ковер, это была довольно сложная история. Еще у меня были концепции съемки «а-ля Офелия», русалка в воде. В таких случаях надо тщательно продумывать декор», – рассказывает Мария Каспер. А чтобы добиться максимального качества, придется прибегнуть к помощи визажиста, стилиста и декоратора.

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Усадебная съемка

Фотосессия в старинной усадьбе – классика жанра. «Когда на фоне есть какой-то объект – интересное здание, беседка, скамейки – фото будут намного интереснее», – отмечает столичный фотограф Таня Воронцова.

Осень в усадьбе – это еще и колоритный фон из деревьев, которые в закатном солнце смотрятся еще ярче. Поймать golden time – когда начинается закатное солнце и можно сделать контровые съемки – большая удача для фотографа и модели. Но из-за неустойчивой погоды поймать это время довольно сложно, а темнеть начинает рано, отмечает фотограф. Поэтому она рекомендует проводить съемку до обеда.

«Даже если будет солнечно, свет будут хороший, мягкий. Для портретной съемки летом солнце в зените – это враг, а осенью и зимой солнце более мягкое. С 11 до 15 часов – это идеальное время», – говорит Таня Воронцова.

Места

По мнению фотографа, хороши для съемки будут те места, где много лиственных деревьев.

«Мне нравится усадьба Архангельское – там есть живописные коридоры из деревьев. Усадьбы Шахматово, Остафьево – там есть пруд в окружении красивых деревьев, белоснежная ротонда и мостик. Вода, деревья и усадебный дом – это идеальное сочетание», – делится любимыми локациями Таня Воронцова.

Еще один вариант – писательский городок в Переделкине, где есть и хвойные, и лиственные, и плодовые деревья. «Будет здорово найти яблоню с поздними яблочками – они будут отлично смотреться в кадре», – отмечает она.

Образ

Осенний фото-бестселлер – это всевозможные игры с разноцветными листьями. «Мне еще очень нравятся венки из осенних листьев, букеты из осенних цветов и листьев в руках у моделей», – делится фотограф.

Осенью, по ее словам, на моделях выгодно смотрятся многослойные образы. «Не «джинсы, майка, плащ или куртка», а когда есть аксессуары – в виде шарфа, интересной яркой сумки, фетровой шляпы», – поясняет Таня. Также здорово смотрятся шарфы-пледы, в которые можно завернуться целиком. Цвета одежды не должны быть яркими – ведь яркие краски есть вокруг.

Яркий макияж фотограф также делать не рекомендует – он больше подходит для лета. «Осенью будут более подходящими нюдовые оттенки. Или нюдовый макияж глаз и яркие губы», – советует фотограф.

Фотопрогулка по городу

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Чтобы получить отличные осенние кадры, можно даже не уезжать из города. Достаточно взять с собой на прогулку фотографа.

«Я люблю осенью снимать в любую погоду, даже в дождь, но понимаю, что не каждый отважится на такую съемку. Поэтому лучше выбрать сухой день, солнечный или пасмурный», – рассказывает Мария Тагамлык, фотограф из подмосковного Солнечногорска.

Она советует моделям не переживать, если день съемки будет пасмурным, – ведь в такую погоду очень красивый мягкий рассеянный свет, который «идет всем, и нет жестких теней от солнца». Если модель все-таки предпочитает прогулку в ясный день, то лучше выбирать ранее утро или вторую половину дня, после 16 часов.

Места

По мнению фотографа, на любой улице в центре Москвы можно найти что-то красивое и интересное. «Я очень люблю Патриаршие пруды, Лубянку, улочки Китай-города, Чистые пруды, Бауманскую, Волхонку. Так как съемка прогулочная – выбирайте любимую станцию метро и просто идите гулять, сворачивая с самой оживленной улицы и заходя в переулки», – советует Мария Тагамлык. Она уверяет: по пути попадется очень много красивых локаций.

Образ

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«К выбору одежды надо отнестись серьезно, потому что правильно подобранный образ – это 50 процентов результата. Вещи должны сочетаться с вами и между собой, быть удобными для вас и подходить к погоде, чтобы в них не было слишком холодно или жарко», – отмечает Мария. Для поиска образа она рекомендует изучить социальную сеть Pinterest, где можно выбрать понравившиеся картинки, а затем, руководствуясь ими, подобрать похожую одежду.

«Всегда уместно будут смотреться классические цвета: белый, бежевый, серый, темно-зеленый, глубокий бордовый и горчичный. Лучше всего выбирать одежду без принтов», – советует фотограф.

Аксессуары

По мнению эксперта, аксессуары на городской прогулке совсем не обязательны. «Как правило, это что-то естественное, что мы и так берем с собой на прогулку – сумка, шляпа, зонт, перчатки, украшения. Можно взять стаканчик кофе, газету или цветы», – заключает Мария Тагамлык.

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Фотосессия с животными

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Фотосессии с животными актуальны во все сезоны и позволяют создать не просто яркую картинку, а настоящую сказочную историю. Как рассказали в агентстве по подбору животных для съемок Kinodogs, осенью особенно востребованы рыжие и палевые животные – например, рыжие кролики, курочки, котики и собачки. Среди пород собак осенью особенно популярны борзые, таксы и шпицы. «Также круглогодично востребованы «киноволки», – отметили в агентстве.

Планируя съемку с животными, клиенты должны понимать, что процесс это более сложный и трудоемкий, чем обычная фотосессия. Фотосессию с животными можно считать дорогостоящей – ведь для создания образов может потребоваться помощь стилистов, визажистов и декораторов. Отдельно придется заплатить за аренду и транспортировку животных.

Места

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По словам московского фотографа Ольги Бондарчук, чаще всего съемки с животными происходят на природных территориях – в живописных парках Московского региона. Именно там рождаются сказочные истории с волками, изящные ретроистории с борзыми и «пасторальки» с домашней птицей.

Образ и аксессуары

Подготовка к фотосессии с животными может занять от одного до нескольких месяцев. По общему мнению фотографов, работающих с животными, какого-то простого рецепта создания подобной истории быть не может. «Если хочется сказки, ищите примеры, вдохновляйтесь, привлекайте профессионалов, и тогда получится действительно интересная история», – отметили в агентстве Kinodogs.