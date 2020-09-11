РИАМО - 11 сен. Работы по реставрации Никольского собора XVII века на территории кремля в Зарайске планируют завершить в 2021 году, сообщила РИАМО начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

«Завершение работ планируется в 2021 году», - сказала Березовская.

Она также добавила, что в 2021 году будут продолжены работы по выведению Троицкого собора в Ступине из аварийного состояния. В 2019 году на территории этого собора XVI века, который находится на Белопесоцкой улице и является частью ансамбля Белопесоцкого монастыря, провели срочные противоаварийные и реставрационные работы.

Реставрация данных объектов культурного наследия проводится в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».