РИАМО - 11 сен. Врачи Подмосковье за последние сутки вылечили от коронавируса еще 137 человек, всего с начала пандемии от инфекции избавились 53 090 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за последние сутки в регионе выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Подмосковье выявили 70 008 случаев инфицирования.

Кроме того, за сутки еще пять пациентов скончались. Жертвами Covid-19 за все время пандемии стали 1 237 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 СЕНТЯБРЯ

- Массовые случаи нарушения противоэпидемических норм выявили в аэропортах России. У пассажиров, летного и кабинного экипажей нет средств индивидуальной защиты. Профилактическая уборка в аэропортах проводится не в полном объеме. Часть входов в здания аэровокзалов не оборудована бесконтактными термометрами, а при посадке на борт самолета не у всех измеряют температуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.