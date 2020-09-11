РИАМО - 11 сен. В 2020 году планируют завершить реставрацию северного братского корпуса Бобренева монастыря в селе Старое Бобренево Коломенского округа, сообщила РИАМО начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

«Завершение работ планируется в 2020 году», - сказала Березовская.

Она отметила, что в целом на территории Бобренева монастыря XVII-XVIII веков отреставрируют стены ограды и башни. В настоящее время рассматривается вопрос о завершении работ в 2024 году при условии возможностей финансирования из бюджета Московской области.

Кроме того, после актуализации сметной стоимости с учетом возможностей финансирования из регионального бюджета определят сроки реставрации Ново-Федоровской церкви.

Березовская уточнила, что в 2020-2021 годах разработают проектную документацию на проведение работ по сохранению каретного сарая, дворницкой, восточных и западных келий на территории Бобренева монастыря. Кроме того, появится документация на проведение работ по сохранению церкви Успения 1794 года, ограды и сторожки начала XIX – XX веков в селе Шубино городского округа Домодедово.

«В связи со сложившейся экономической ситуацией уменьшено финансирование на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в 2021 году. Работы на некоторых объектах, реставрация которых была предусмотрена на 2022-2023 годы, перенесены на более поздний период», - добавила Березовская.