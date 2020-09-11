РИАМО - 11 сен. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что за один прием пищи взрослый человек не должен съедать более 50 граммов шоколада, при этом употреблять лакомство можно максимум два раза в неделю, передает Федеральное агентство новостей.
Между тем, в малых дозах шоколад даже полезен, так как содержит антиоксиданты, которые замедляют старение и укрепляют иммунитет. Также данный продукт стимулирует умственную деятельность.
В то же время шоколад достаточно калориен, а значит его регулярное употребление в больших количествах может привести к проблемам с весом. Также в состав шоколада входит много сахара и жира, поэтому чрезмерное его употребление увеличивает риск возникновения сахарного диабета.
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