РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. На выборах в совет депутатов Подольска избирателям нужно проголосовать в двух бюллетенях, один бланк для голосования за кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, а другой – для голосования за партийный список избирательных объединений, сообщается на сайте администрации округа.

Выборы в совет депутатов Подольска проходят по смешанной системе: из 35 депутатов 18 будут избраны по спискам от избирательных объединений по пропорциональной системе, 17 депутатов по одномандатным избирательным округам – по мажоритарной системе. В соответствии с мажоритарной системой в состав совета депутатов войдет тот кандидат, кто наберет в своем избирательном округе большинство голосов, а в соответствии с пропорциональной системой количество избранных депутатов определится пропорционально отданным за список партии голосам избирателей.

«На избирательном участке голосующий получит два бюллетеня. Один для голосования за кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу (их в округе 17), другой – для голосования за партийный список избирательных объединений (их шесть). Избирателю нужно поставить любой знак в квадрате напротив выбранной фамилии, а также названия выбранной партии. В участковых избирательных комиссиях разместили материалы с краткой биографией кандидатов и составом партийных списков», – говорится в сообщении.

В пятницу стартовал первый дополнительный день голосования по выбору совета депутатов городского округа Подольск. Еще один дополнительный день в соответствии с решением муниципальной избирательной комиссии – 12 сентября. Основной день голосования – 13 сентября.