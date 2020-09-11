РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Ансамбль «Иван-да-Марья» из Красковской школы №55 Люберец стал лауреатом III степени XIII Всероссийского фестиваля-конкурса народного искусства «Хранители наследия России», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В конкурсе принимали участие юные артисты из Москвы и Московской области, Ярославля, Твери, Ненецкого автономного округа и Дагестана.

«Городской округ Люберцы на конкурсе уже второй год подряд представляет ансамбль народной песни «Иван-да-Марья». Поздравляем ребят и их руководителя Анну Кондрашову с прекрасным результатом и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.