РИАМО - 11 сен. Для полноценного запуска речного транспорта для пассажирских перевозок необходимо очень внимательно изучить маршруты, подготовить причалы и проработать систему оплаты проезда, сообщил РИАМО президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Ранее для столичного речного транспорта разработали два маршрута. В городе планируют сделать работу речного транспорта круглогодичной, у него будет постоянное расписание, короткие интервалы и пересадки.

«Планы о внедрении речного транспорта обсуждаются в правительстве Москвы уже более 20 лет. Было очень много идей, но реализация на тот момент не была возможной. Сейчас на фоне опыта туристических перевозок проект стал реален», - сказал Свешников.

Он отметил, что разработка маршрута потребует больших усилий. Кроме того, необходимо понять, какие корабли будут использоваться для транспортных перевозок.

«Водный транспорт - это не то же самое, что и автобус. У корабля должна быть целая команда: капитан, матросы. Не стоит забывать, что и на пришвартование требуется гораздо больше времени, чем на обычную остановку автобуса. Насколько пассажирам будет выгоднее по времени передвигаться на речном транспорте? Какова будет стоимость проезда с учетом особенностей транспорта? Все эти вопросы необходимо решать при создании подобного проекта», - добавил Свешников.

В целом эксперт положительно оценивает запуск речного транспорта, так как он увеличит в том числе и туристический поток.