РИАМО - 11 сен. Управление регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области на этой неделе усилило проверки по пресечению деятельности нелегальных такси, оказывающих услуги через агрегаторы, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, с начала недели проверено более 900 автомобилей такси. Между тем, у 87 из них зафиксированы нарушения в сфере пассажирских перевозок и 29 автомобилей перемещены на спецстоянки за отсутствие медицинского и технического осмотра и за перевозку пассажиров без разрешений.

«В Московской области работает более 88 тысяч такси по выданным разрешениям, из них 80% такси предоставляют услуги через агрегаторов. Ежедневно ведомство проводит рейды по пресечению деятельности нелегальных такси, в том числе проверяют легальность такси, которые работают через агрегаторов», - говорится в сообщении.

Водители такси при работе должны иметь разрешение на перевозку, прохождение предрейсового медицинского и технического осмотров. Кроме того, на машинах должна быть атрибутика такси, в том числе шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

Жители Подмосковья могут сообщать о такси, не соблюдающих правила перевозки, на портале «Добродел» в разделе «Общественный транспорт» – «Нарушения в сфере таксомоторных перевозок».