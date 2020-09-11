РИАМО - 11 сен. В Московской области выявили 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число случаев инфицирования составило 70 008, сообщает оперштаб по коронавирусу в Подмосковье.

За сутки в регионе скончались пять пациентов с Covid-19, за весь период эпидемии умерли 1237 человек.

В Подмосковье один из наименьших темпов прироста новых случаев инфекции в России – 0,3%.

В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

11 СЕНТЯБРЯ

- Массовые случаи нарушения противоэпидемических норм выявили в аэропортах России. У пассажиров, летного и кабинного экипажей нет средств индивидуальной защиты. Профилактическая уборка в аэропортах проводится не в полном объеме. Часть входов в здания аэровокзалов не оборудована бесконтактными термометрами, а при посадке на борт самолета не у всех измеряют температуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.