РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 сен. «Московскую строительную компанию» оштрафовали на 150 тысяч рублей за незаконное размещение отходов в деревне Свиноедово городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинская городская прокуратура направила в министерство экологии для определения административного наказания материалы расследования по факту незаконного размещения отходов в Мытищах. Виновник - «Московская строительная компания», которая занимается строительством и ремонтом дорог.

«Компания арендует два земельных участка вблизи деревни Свиноедово. Сотрудники прокуратуры установили, что на арендуемых землях складировано более 350 квадратных метров отходов производства и потребления. При этом вид разрешенного использования участков - занятие садоводством и огородничеством. Инспекторы эконадзора рассмотрели материалы дела и наложили на виновника штраф в размере 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Устранение нарушения находится на контроле мытищинской прокуратуры.