РИАМО - 11 сен. Администрация городского округа Краснознаменск допустила нарушения при организации конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

«Администрация неправомерно установила в конкурсной документации отдельные требования к порядку заверения документов, а форма заявки на участие в конкурсе не соответствует приложению», - говорится в сообщении.

Комиссия регионального УФАС установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации конкурса.

Администрации городского округа Краснознаменск выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.