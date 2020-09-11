РИАМО - 11 сен. В 12:00 пятницы порывы ветра в Москве достигли 17 метров в секунду, утром порывы ветра были до 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«11 сентября столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления, в тыловой части высотной ложбины», — отмечается в материале.

Синоптики прогнозируют, что сильный ветер в городе сохранится до 15:00, а после чего начнется стихать.

С 12 сентября в Москву придет потепление.