РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 сен. В городском округе Мытищи в библиотеке имени Дмитрия Кедрина представлена деревянная копия путевого дворца императрицы Елизаветы Петровны и другие экспонаты деревянного зодчества в миниатюре, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Елена Стукалова.

Автором экспозиции является мытищинец Владимир Гуральник, полковник в отставке, историк, член союза художников России, с 2017 года передавшего в дар округу часть своей коллекции.

«Он представил свою новую работу - деревянную копию Путевого дворца императрицы Елизаветы Петровны в селе Тайнинском, построенного по ее указу в 1749 году. Владимир Яковлевич очень энергичный и увлеченный своим делом человек. Благодаря его просветительской миссии мы имеем возможность видеть богатое наследие русской деревянной архитектуры», - написала Стукалова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что экспозиция, представленная в библиотеке, пользуется большой популярностью, привлекает посетителей всех возрастов, здесь проводятся организованные групповые экскурсии. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры округа Гуральнику вручена почетная грамота главы горокруга Виктора Азарова.