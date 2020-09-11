РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 сен. В Домодедове 26 сентября пройдет осенний кросс по пересеченной местности, сообщается на странице комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые любители бега! Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово приглашает всех желающих подышать свежим воздухом, пробежаться по лесу и заодно поучаствовать в «Осеннем кроссе по пересеченной местности - 2020», - говорится в сообщении.

Принять участие могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: https://orgeo.ru/event/info/13633.

Кросс пройдет на улице Опушка в лесном массиве на городской лыжной трассе. Начало регистрации в 10:00, старт первой возрастной группы - в 11:00, участникам нужно прийти за час до старта своей возрастной группы и подтвердить регистрацию.