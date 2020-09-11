РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 сен. В городском округе Мытищи во Дворце молодежи 29 сентября пройдет полуфинал лиги КВН, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинская молодежь активно готовится к полуфиналу лиги КВН, который пройдет 29 сентября во Дворце молодежи. Состязание веселых и находчивых состоится в рамках пятого юбилейного сезона.

«Если вы соскучились по КВН, приходите во Дворец молодежи, ведь команды тоже соскучились и готовы вылить на вас поток юмора. Играют команды из Мытищ, Москвы и всего Подмосковья», - говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано на 18:30 во Дворце молодежи по адресу: улица Силикатная, дом №12. Вход свободный.