РИАМО – 11 сен. Согласно опросу ВЦИОМ, 12% россиян считают, что текущее экономическое положение в стране хорошее, сообщает Газета.ru.
Между тем, 49% опрошенных оценили экономические ожидания, как «среднее».
«34% негативно оценили экономическую ситуацию. Отмечается, что это на 4 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 9 процентных пунктов меньше, чем в мае текущего года», - говорится в сообщении.
Таким образом, 60% россиян оценивают свое экономическое положение как «среднее», 26% оценивает его негативно, 14% — положительно.
Индекс оценки россиянами своего материального положения вернулся к показателям августа прошлого года.
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11 СЕНТЯБРЯ
- Массовые случаи нарушения противоэпидемических норм выявили в аэропортах России. У пассажиров, летного и кабинного экипажей нет средств индивидуальной защиты. Профилактическая уборка в аэропортах проводится не в полном объеме. Часть входов в здания аэровокзалов не оборудована бесконтактными термометрами, а при посадке на борт самолета не у всех измеряют температуру.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.
- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.
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