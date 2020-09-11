РИАМО – 11 сен. Согласно опросу ВЦИОМ, 12% россиян считают, что текущее экономическое положение в стране хорошее, сообщает Газета.ru.



Между тем, 49% опрошенных оценили экономические ожидания, как «среднее».



«34% негативно оценили экономическую ситуацию. Отмечается, что это на 4 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 9 процентных пунктов меньше, чем в мае текущего года», - говорится в сообщении.



Таким образом, 60% россиян оценивают свое экономическое положение как «среднее», 26% оценивает его негативно, 14% — положительно.



Индекс оценки россиянами своего материального положения вернулся к показателям августа прошлого года.

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Текстовая трансляция

11 СЕНТЯБРЯ

- Массовые случаи нарушения противоэпидемических норм выявили в аэропортах России. У пассажиров, летного и кабинного экипажей нет средств индивидуальной защиты. Профилактическая уборка в аэропортах проводится не в полном объеме. Часть входов в здания аэровокзалов не оборудована бесконтактными термометрами, а при посадке на борт самолета не у всех измеряют температуру.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.