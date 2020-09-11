РИАМО - 11 сен. В столице правоохранители пресекли деятельность группы людей, которые подозреваются в мошенничестве в сфере риелторских услуг, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, по предварительным данным, организовали агентство недвижимости и брали деньги за оказание услуг, но свои обязательства не выполняли. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

При обыске у организатора группы изъяли компьютерную и кассовую технику, мобильные телефоны, документы и электронные носители информации.

«Продолжаются мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта», — добавила Волк.