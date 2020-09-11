РИАМО - 11 сен. Первые северные птицы могут прилететь на зимовку в Москву и Подмосковье в начале октября, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Обычно считается, что одними из первых к нам прилетают снегири. Но они в достаточно большом количестве и так гнездятся в Московской области. Они просто становятся заметными, потому что зимой они подкочевывают ближе к населенным пунктам. Одними из первых прилетают свиристели. Они могут появиться уже в начале октября», - сказал Зубакин.

Он добавил, что также в октябре в Московский регион прилетят чечетки, которые в основном гнездятся в тайге, но зимовать предпочитают в центральной полосе. В ноябре в подмосковных лесах окажутся одни из самых северных птиц - пуночки, которые прилетят из тундровой зоны.

Сейчас в Московском регионе завершилась зимняя миграция стрижей и настал период отлета на юг певчих птиц. Утиные и воробьиные останутся вплоть до замерзания водоемов.