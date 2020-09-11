РИАМО - 11 сен. Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Алексеевском районе столицы в следующем году, он появится на Староалексеевской улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Дом будет состоять из четырех секций. Здание построят по индивидуальному проекту. Фасады отделают искусственным камнем и алюминиевыми панелями. Для создания единого стиля дома на них установят корзины под кондиционеры.

«В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций новостройки», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В доме будет 326 квартир: 63 однокомнатных, 234 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 18,3 тысячи квадратных метра.

«Для жителей района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство двух школ и физкультурно-оздоровительного комплекса», — добавил Загрутдинов.

Всего в Алексеевском районе новые квартиры получат жители 17 сносимых домов.