РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В подмосковном Подольске в пятницу проходит первый из двух дополнительных дней голосования по выбору депутатов городского совета депутатов, жителей ждут на избирательных участках, сообщается на сайте администрации округа.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии об утверждении порядка досрочного голосования, муниципальная избирательная комиссия города Подольска приняла решение организовать на избирательных участках голосование 11 и 12 сентября в дополнение к единому дню голосования 13 сентября.

«В Подольске стартовал первый дополнительный день голосования по выбору совета депутатов. В соответствии с решением МИК голосование в дополнительные дни проходит в участковых избирательных комиссиях (УИК) с 14:00 до 20:00, а с 8:00 до 14:00 проводят голосование вне помещения на дому. Для голосования в помещении УИК 11 и 12 сентября никаких предварительных заявлений не требуется, с собой необходимо иметь паспорт. В единый день голосования, 13 сентября, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Выборы в совет депутатов городского округа Подольск проходят по смешанной системе: из 35 депутатов 18 изберут по спискам от избирательных объединений по пропорциональной системе, 17 депутатов по одномандатным избирательным округам – по мажоритарной системе. В соответствии с мажоритарной системой в состав совета депутатов войдет тот кандидат, кто наберет в своем избирательном округе большинство голосов, а в соответствии с пропорциональной системой количество избранных депутатов определят пропорционально отданным за список партии голосам избирателей.

В Подольске сформировали 139 избирательных участков и участковых избирательных комиссий, а также две комиссии в местах временного пребывания избирателей. Это городская клиническая больница и окружной военный госпиталь.