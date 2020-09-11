РИАМО - 11 сен. До конца этого года на территории Подмосковья дополнительно установят 45 постов контроля качества воздуха, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На данный момент в регионе насчитывается 25 малогабаритных стационарных постов контроля качества воздуха в трех муниципалитетах - Балашихе, Люберцах и Богородском округе.

«До конца 2020 года с учетом результатов, полученных с установленных станций, планируется закупка и установка еще 45 постов наблюдения в других городских округах Московской области», - сказал собеседник агентства.

Сейчас информация с постов поступает аналитикам «Мособлэкомониторинга», но в будущем данные будут отправляться в государственную информационную систему экологического мониторинга Московской области. В настоящее время инфосистема проходит этап тестирования.