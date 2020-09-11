РИАМО - 11 сен. Московские полицейские изъяли из незаконного оборота более полутора тонн этилового спирта, его нашли в одном из складов на юго-востоке города, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Спирт хранился в пластиковых 20-литровых канистрах.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконный оборот этилового спирта», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Продукция хранилась без соответствующей лицензии. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Стоимость находки превышает 200 тысяч рублей.