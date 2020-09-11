РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 сен. В городском округе Мытищи в деревне Свиноедово 10 безнадзорных собак и щенков передадут в приют, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципалитета Алексей Калинин.

Калинин провел выездное совещание со специалистами контрольного управления администрации муниципалитета по вопросу регулирования численности собак в деревне Свиноедово.

«Встретились с хозяйкой дома 1 по улице Трудовая, которая приютила у себя пять собак и пять щенков, а также подкармливает тех собак, которых бросили хозяева. К сожалению, высокая концентрация численности вызывает беспокойство у жителей деревни», - написал Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что определили задачи, которые необходимо решить для передачи животных в приют.