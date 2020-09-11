РИАМО - 11 сен. В Московском регионе завершилась зимняя миграция стрижей и настал период отлета на юг певчих птиц, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Прямо сейчас в процессе перелета пеночки, такие дроздовые, как соловей, горихвостка и многие другие певчие. Как правило, они все улетят в конце сентября - начале октября. Многое будет зависеть от погоды. Часть тех, кто обычно улетает в сентябре, может оставаться и до начала октября», - сказал Зубакин.

Он добавил, что сейчас из Московского региона уже полностью улетели стрижи, обыкновенная чечевица и краснокнижная овсянка-дубровник.

До замерзания водоемов в регионе будут оставаться утиные и воробьиные. Также с замерзанием воды Москву и Подмосковье покинут чайки.